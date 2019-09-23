Правительство Новосибирской области окажет поддержку предприятиям ЖКХ при подготовке к отопительному сезону

Правительство региона 23 сентября изучило проект третьей корректировки бюджета региона в 2019 году. Предлагаемые поправки касаются, в том числе, выделения средств предприятиям ЖКХ для оплаты топливно-энергетических ресурсов и завершения подготовки к предстоящему отопительному периоду.

Проект закона «О внесении изменений в закон Новосибирской области „Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов“» представил заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Чиновник подчеркнул, что срочность подготовки данного законопроекта обусловлена, в первую очередь, необходимостью предоставления предприятиям жилищно-коммунального хозяйства господдержки для возмещения убытков по расходам, не покрываемым тарифом.

В настоящее время в Новосибирской области с опережением идет заготовка топлива, запасы по состоянию на 20 сентября составляют 128% к нормативам, тепло уже начали получать жители 13 районов области.

Вторая, но не менее важная задача изменений в бюджет — это увеличение расходов на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.

Также в рассмотренном проекте закона отражены принятые на федеральном уровне решения о выделении Новосибирской области межбюджетных трансфертов в сумме 1,6 млрд руб. на строительство мостового перехода через реку Обь и капитальный ремонт автомобильной дороги Инская–Барышево. Кроме того, предусмотрены средства на поддержку малого и среднего предпринимательства, на приобретение автомобилей для организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей и оздоровления, приобретение лесопожарной техники и оборудования для мероприятий по охране лесов, а также на внедрение медицинских информационных систем и создание дополнительных мест в детских садах. Также, согласно предлагаемым изменениям, пересмотрены ассигнования на предоставление мер социальной поддержки.

По результатам внесенных изменений общие параметры областного бюджета на 2019 год составят по объему доходов 161,1 млрд руб., по объему расходов 171,1 млрд руб.

Члены правительства представленный документ одобрили. Андрей Травников предложил внести проект закона «О внесении изменений в закон Новосибирской области „Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов“» на рассмотрение в Законодательное собрание региона.