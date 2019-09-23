В Новосибирской области успешно реализуется проект «Формирование комфортной городской среды»

Как отметил сегодня глава региона Андрей Травников, проект «Формирование комфортной городской среды» востребован как со стороны граждан, так и со стороны муниципальных образований. «Несмотря на то, что в названии сохранилось слово „городской“, эти проекты реализуются и в сельской местности. На территории многих населенных пунктов появляются островки притяжения молодежи, семей с детьми, жителей разных возрастов. Мы практикуем комплексный подход, стараемся совместить реализацию этого проекта с другими — „Безопасные и качественные автомобильные дороги“, „Инициативное бюджетирование“, с мероприятиями, проводимыми на средства грантовой поддержки и инициированными общественными организациями»,— отметил губернатор.

В 2019 году на благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных пространств в регионе предусмотрены субсидии в размере 1,2 млрд руб., в том числе за счет федерального бюджета — 922 млн руб., областного — 105 млн руб. На эту сумму предполагается благоустроить 175 объектов в 35 муниципальных образованиях Новосибирской области.

В настоящее время работы по благоустройству завершены на 99 объектах (61,5%) — это 80 придомовых территорий многоквартирных жилых домов и 19 общественных пространств. В стадии строительно-монтажных работ находятся 62 объекта благоустройства — 37 придомовых территорий МКД и 25 общественных пространств.

По оценке министерства ЖКХ и коммунального хозяйства, лидирующими из числа муниципальных образований Новосибирской области, реализующих проект, признаны Венгеровский и Куйбышевский районы, а также Новосибирск.