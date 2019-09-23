За секс полицейских с несовершеннолетней в Анапе наказали 11 сотрудников МВД

После инцидента с понуждением сотрудниками патрульно-постовой службы несовершеннолетней волейболистки к сексу на пляже в Витязево наказаны 11 сотрудников полиции. Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, четверо пэпээсников были уволены из органов по отрицательным мотивам, как порочащие часть и достоинство мундира. Своей должности лишился начальник ОМВД по Анапе и его заместитель, отвечающий за охрану общественного порядка.

К строгим дисциплинарным взысканиям привлечены руководители полицейских, участвующих в скандальном инциденте с 17-летней девушкой. Строгому наказанию подверглись также два должностных лица из числа руководителей ГУ МВД по краю. Всего 11 человек.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, два уже бывших сотрудника ППС ОМВД по городу Анапе Леонид Паланчук и Рустам Наниз обвиняются в понуждении к совершению сексуальных действий несовершеннолетней (ч. 2 ст. 133 УК РФ). По версии следствия, полицейские патрулировали один из пляжей Витязево, где застали 17-летнюю участницу молодежной сборной России по волейболу с молодым человеком при занятии любовью, и, угрожая девушке, принудили ее к действиям сексуального характера.

У адвоката подзащитных другая версия, которую он обещал озвучить на центральных телеканалах. Он утверждает, что никакого понуждения не было, а полицейские лишь помогли найти девушке телефон и отдали ее молодому человеку. Зачем-то в пояснениях адвоката указывается, что полицейские не знали, что волейболистка несовершеннолетняя, что выглядела она на все 27 лет и что показания против сотрудников ППС она дала, неверно оценив произошедшее.

Дмитрий Михеенко