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Фото: BMW

BMW будет выпускать 48-вольтовые гибриды

Компания BMW будет выпускать 48-вольтовые гибриды — первые модели с «мягкой» гибридной силовой установкой появятся осенью 2019 года.

«Мягкие» гибриды получат стартер-генератор, который будет помогать двигателю внутреннего сгорания на разгоне и при остановке в режиме системы «старт-стоп». Дополнительный литий-ионный аккумулятор позволит запасать энергию на торможениях.

Первым «мягким» гибридом BMW станут седаны и универсалы BMW 520d со 190-сильным 2-литровым дизелем. Гибридная модификация будет доступна как для задне-, так и для полноприводных версий.

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