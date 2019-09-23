В 2019 году на реконструкцию очистных сооружений в Татарстане потратят 1,8 млрд рублей

Траты на строительство и реконструкцию очистных сооружений в Татарстане составят 1,8 млрд руб. Деньги будут выделены в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» по направлению «Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в р. Волгу», передает пресс-служба минэкологии республики.

В частности, в этом году запланирована реконструкция девяти очистных сооружений. На пяти объектах уже заключены госконтракты: это сооружения в Казани, селе Красный Бор Агрызского района, поселке Алексеевское, в Тетюшах и Заинске на 485,7 млн руб. Кроме того, объект в Елабуге будет реконструирован за 783,8 млн рублей. Заявки по объектам в поселках Васильево, Нижние Вязовые в Зеленодольском районе и в Набережных Челнах находятся на рассмотрении в Минстрое России.

Ранее сообщалось, что в Тетюшах начали реконструкцию очистных сооружений за 107 млн руб.

"Ъ-Казань"