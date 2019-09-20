В Татарстане начали реконструкцию очистных сооружений за 107 млн рублей

В Тетюшах в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» началась реконструкция очистных сооружений. Из бюджета на эти цели выделят 107,6 млн руб. Госконтракт заключен с АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ», передает пресс-служба минэкологии Татарстана.

За счет реконструкции доля отводимых загрязненных сточных вод в Волгу уменьшится на 453,6 тыс. куб.м. в год. Помимо Тетюшей такие работы ведутся в Казани, в Заинске, в селе Красный Бор Агрызского района и поселке Алексеевское.

Ранее сообщалось, что Татарстан получит от Минприроды России 24,7 млн рублей наремонт очистных сооружений.

"Ъ-Казань"