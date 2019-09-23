На Дону лихорадкой Западного Нила заболели около 20 человек за 20 дней

В этом году в Ростовской области на 20 сентября зарегистрировали 91 лабораторно-подтвержденный случай заболевания лихорадки Западного Нила (ЛЗН) на 14 территориях. Заболевшие есть в Ростове, Таганроге, Батайске, Шахтах, Новошахтинске, а также в Аксайском, Неклиновском, Мясниковском, Сальком, Матвеево-Курганском, Азовском, Веселовском, Чертковском и Каменском районах.

Ранее сообщалось, что на 9 сентября этого года число заразившихся в регионе составляло 72 человека.

В Ростовской области провели обработку эпидзначимых участков на площади 901,5 га, а также обработку территорий против имаго на площади 1 тыс. га. Кроме того, в регионе проводят мероприятия, направленные на снижение популяции комаров и синантропных птиц, скашивание камыша и сорняков, ликвидация несанкционированных свалок и благоустройство территорий.

Лихорадка Западного Нила имеет отчетливую сезонность – позднее лето и осень. В зоне риска люди, живущее у берегов рек и озер, рыборазводных прудов, в поймах, дельтах рек, где имеется большое количество диких водоплавающих птиц и комаров. Рискуют заразиться и городские жители, посещающие дачи и базы отдыха в таких местах, а также охотники и рыболовы.

Вирус проникает в кровь через кожу при укусе комара. Также известны случаи передачи вируса при переливании крови, трансплантации органов, ребенку через материнское молоко или плаценту, при лабораторном заражении. Инкубационный период составляет в среднем от трех до шести дней. У заболевшего наблюдается острое лихорадочное состояние с симптомами общей интоксикации, головная, мышечная и суставная боль, а также сыпь. В тяжелых случаях может поражаться центральная нервная система с развитием серозного менингита и менингоэнцефалита.

Дарья Голякова