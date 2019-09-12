На Дону 72 человека заразились лихорадкой Западного Нила

В Ростовской области на 9 сентября было зарегистрировано 72 случая лихорадки Западного Нила, сообщается на сайте городской администрации. Из них 30 зафиксировали в Ростове.

Эта лихорадка передается через укусы комаров,а благоприятные погодные условия способствуют их массовому размножению.

«В целях недопущения дальнейшего роста заболеваемости лихорадкой среди ростовчан Администрацией города выделены дополнительные бюджетные средства для внеочередной дезинсекционной обработки территории. Особое внимание будет уделено городским паркам и скверам, зоопарку, прибрежным зонам, а также левобережью», - говорится в сообщении.

Коммунальным службам рекомендовали проверить подвальные помещения жилых и общественных зданий, а главам районов города поручили ликвидировать свалочные очаги и своевременно скашивать сорняки. Для защиты от комаров жителям рекомендуется использовать мази, кремы, спреи, фумигаторы от комаров, а также установить сетки на окна и дверные проемы.

Дарья Голякова