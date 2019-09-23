Два высокопоставленных чиновника покинули правительство Хакасии

Глава Хакасии Валентин Коновалов уволил двух членов республиканского правительства. Как сообщили в пресс-службе губернатора, свои посты покинули исполняющий обязанности заместителя главы региона Константин Харисов и министр транспорта и дорожного хозяйства Иван Тиронов.

По данным пресс-службы, господин Харисов написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением по семейным обстоятельствам. Он занял должность в начале июля 2019 года и курировал дорожную сферу, ЖКХ, строительство и тарифную политику.

Причиной отставки министра транспорта Ивана Тиронова стало отставание от графиков реализации национальных проектов в республике. «Господин Тиронов курировал дорожные работы в Абакане, дорога Абакан-Аскиз, путепровод Абакан-Саяногорск. Проектов много, суммы большие. К сожалению, там есть недоработки»,— сказала “Ъ-Сибирь” начальник управления пресс-службы главы региона Ирина Емельянова.

Иван Тиронов стал исполняющим обязанности министра в начале февраля 2019 года, в июле его утвердили в должности. Ранее он возглавлял Аскизскую дистанцию пути Красноярской железной дороги.

Юлия Сасевич