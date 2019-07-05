Глава Хакасии нашел двух новых заместителей

Хакасский губернатор-коммунист Валентин Коновалов назначил двух заместителей. Эту должность заняли министр финансов региона Ирина Войнова и бывший сотрудник российского правительства Константин Харисов. Об этом сообщило управление пресс-службы и информации главы республики.

Кроме финансового блока, госпожа Войнова также будет курировать экономику. Ее коллега, выходец из Татарстана Константин Харисов на своем посту будет надзирать за дорожной сферой и строительством. В прошлом он работал в двух федеральных министерствах — регионального развития и транспорта.

Теперь Валентин Коновалов имеет пять заместителей, за исключением первого заместителя Андрея Асочакова, который покинет пост после отпуска. Социальную политику курирует экс-спикер совета депутатов Усть-Абаканского района Татьяна Курбатова, жизнеобеспечение и жилищно-коммунальное хозяйство — бывший глава Бейского района Юрий Курлаев, а заместитель Юлия Исмагилова руководит постоянным представительством республики в Москве. Перечисленные чиновники пришли в исполнительную власть Хакасии после избрания Валентина Коновалова на пост главы региона в ноябре 2018 года.

Кого назначают в свои администрации губернаторы-оппозиционеры — в материале “Ъ” «Кадровые маневры в стесненных условиях»

Илья Галагуз