Обвиняемого в получении взятки экс-главу Удмуртии поместили в стационар

В судебном заседании по делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, которого обвиняют в получении взятки, объявили перерыв из-за болезни подсудимого. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления судебного департамента при Верховном суде республики.

В суде отметили, что бывший глава Удмуртии находится на стационарном лечении, а его болезнь подтверждена медицинским заключением. Представитель суда подчеркнул, что суд продолжал рассматривать доказательства со стороны обвинения до госпитализации Александра Соловьева, который заявил, что выскажется по предъявленному обвинению позже. Источник, знакомый с ситуацией, добавил, что экс-главу Удмуртии поместили в стационар в связи с обострением хронического заболевания.

Напомним, экс-глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан и этапирован в Москву два года назад. Ему предъявили обвинение в получении взяток на сумму 139 млн руб. и доли участия в ООО в размере 2,7 млн руб. Президент России Владимир Путин лишил должности Александра Соловьева в связи с утратой доверия. Спустя год СКР предъявил обвинение бывшему главе Удмуртии в окончательной редакции. Дело Александра Соловьева поступило в Завьяловский районный суд лишь в декабре 2018 года. Сейчас стороны защиты и обвинения допрашивают свидетелей, среди которых уже выступили некоторые ключевые фигуры.

Что известно по делу бывшего главы Удмуртии — в материале “Ъ” «Из дела посыпался песок».

Мансур Хузяхметов, Ижевск