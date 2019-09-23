В Адыгее масштабно провели юбилейный фестиваль адыгейского сыра.

20 и 21 сентября, в горной части Адыгеи, на поляне у подножия хребта Уна-Коз, прошел Х региональный фестиваль адыгейского сыра, который ежегодно набирает популярность.

Успех мероприятия уже отмечен на федеральном уровне. В начале этого года Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал проведение фестиваля одной из лучших региональных практик. Праздник также получил статус «Национальное событие года» и был включен в Национальный календарь лучших событийных проектов России для туристов. Кроме того, адыгейский сыр является одним из самых узнаваемым гастрономических брендов страны.

В этом году юбилейный фестиваль адыгейского сыра собрал рекордное число участников и гостей - более 15 тыс. человек. Туристы из разных регионов страны приехали в Адыгею, чтобы познакомиться с национальными традициями, кухней и отведать настоящего адыгейского сыра. В мероприятии также приняли участие республиканские производители адыгейского сыра, сыроделы регионов Российской Федерации, мастера народных промыслов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов приветствовал всех участников и гостей фестиваля. Фестиваль также посетили председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, представители республиканской и муниципальной власти.

Мурат Кумпилов отметил значимость мероприятия для популяризации национального бренда и повышения туристской привлекательности региона, развития событийного туризма. Кроме того, для участников фестиваля, производителей сыра - это отличная возможность продемонстрировать свой уровень мастерства, наладить сотрудничество с представителями торговой сферы.

«Когда фестиваль создавался, не было никаких сомнений в том, что он востребован и станет одним из самых посещаемых мероприятий в республике. Мы активно продвигаем наш национальный продукт, привлекаем гостей в республику и этот фестиваль играет важную роль в проводимой работе. Здесь можно хорошо отдохнуть, увидеть весь процесс производства адыгейского сыра, познакомиться с народными промыслами. Фестиваль дает прекрасную возможность познакомить жителей страны, иностранных гостей с туристским потенциалом Адыгеи, природными достопримечательностями, с нашей историей и культурой», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Торжественное открытие фестиваля началось с театрализованного представление о появлении адыгейского сыра, которое подготовили артисты Национального театра им. И.С. Цея и ГААНТА «Нальмэс».

Вся площадка мероприятия напоминала этногород. Здесь с утра открылись подворья, детские площадки, проходили гастрономические и ремесленные проходили мастер-классы, выставка-продажа изделий мастеров народных промыслов.

Впервые гостям фестиваля была представлена передвижная экспозиция Национального музея Республики Адыгея, которая была посвящена майкопской археологической культуре. Кроме того, для одиноко проживающих людей старшего поколения из всех районов республики впервые в рамках нацпроекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение» была организована специальная программа.

Для участников фестиваля работали фудкорты, ярмарка. Здесь можно было продегустировать и приобрести не только сыр, но другую экологически чистую продукцию местных производителей. Свои товары выставили как крупные предприятия, так и владельцы личных подсобных хозяйств из каждого района республики. В этом году их число увеличилось.

Глава Адыгеи зашел в каждое подворье, ознакомился с представленной продукцией, пообщался с сыроварами и сельхозпроизводителями, которые также привезли свою продукцию. В ходе беседы Мурат Кумпилов благодарил тружеников за их весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса Адыгеи и подчеркнул, что руководство региона продолжит оказывать поддержку предприятиям молочной отрасли по наращиванию производства. Значительно этому способствует и защита товарного знака «Адыгейский сыр». Для этого Правительством РА была проведена и продолжается большая работа, принимаются меры по предотвращению выпуска контрафактной продукции.

Посетители подворий оценили вкус настоящего адыгейского сыра, а также сами смогли поучаствовать в приготовлении сыра, который в течение фестиваля варили в каждом подворье. Там же всех гостей бесплатно угощали адыгейским сыром и блюдами национальной кухни.

Гости узнали много нового о древних традициях приготовления, гастрономического использования и хранения адыгейского сыра. Раньше его коптили в очаге, сушили на солнце и могли хранить годами. Его брали с собой в дальние походы. До сегодняшнего дня дошел рецепт адыгейского сыра в неизменном виде.

«Адыгейский сыр ценят за качество и где бы у нас в республике его ни готовили – дома или в цеху – он всегда получается высокого качества. Это важное условие, которое у нас соблюдают все. Мы дорожим этим продуктом, который воплощает в себе национальные кулинарные традиции, традиции гостеприимства, помогает привлекать интерес к нашей республике и развивать экономику», - отметил Мурат Кумпилов.

Завершился фестиваль большой концертной программой с участием ведущих артистов и творческих коллективов республики. Кроме того, на фестивале устроили традиционные игры и развлечения. Многие активно участвовали в адыгэ джэгу.

Организаторами фестиваля являются Кабинет министров РА, в частности - министерство сельского хозяйства РА, Комитет РА по туризму и курортам, министерство культуры РА, а также Союз производителей продукта «Адыгейский сыр».

Официальные партнёры фестиваля: Региональная общественная организация «Туристическая Адыгея», региональное отделение Россельхозбанка, «Черкесские сады» группы компаний «Аксис», Туристическая сеть «Горная», ОАО «Майкопский пивоваренный завод». Информационный партнер фестиваля - медиагруппа «Первый Регион».