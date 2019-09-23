Татарстан получит 50 млн рублей на проведение первого форума нацпроектов

Минфин России будет выделять 50 млн руб. на подготовку и проведение ежегодного всероссийского форума «Национальное развитие», посвященного работе в рамках нацпроектов. Первый форум в 2020 году примет Казань, передает ТАСС.

Главная цель форума — «формирование единых подходов правительства и субъектов РФ по достижению национальных целей и реализации национальных проектов». После Татарстана мероприятие примет Нижегородская область. Оргкомитет по подготовке и проведению форума возглавил глава аппарата правительства Константин Чуйченко, его заместителем стал замруководителя аппарата правительства Анатолий Кириенко. В состав оргкомитета также вошли первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, министр транспорта Евгений Дитрих и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Напомним, что идея о проведении ежегодного форума нацпроектов принадлежит Константину Чуйченко. Мероприятие решили проводить вместо Красноярского экономического форума, который проводился свыше 15 лет подряд.

"Ъ-Казань"