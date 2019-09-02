Первый форум нацпроектов пройдет в 2020 году в Казани

В апреле 2020 года Казань примет первый форум нацпроектов, передает РБК со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра России Олег Осипов.

По его словам, глава аппарата правительства Константин Чуйченко предложил премьер-министру страны Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум, проводившийся свыше 15 лет подряд, и вместо него проводить в регионах форумы нацпроектов. Премьер-министр в итоге с идей согласился. Господин Чуйченко возглавит оргкомитет по проведению форума.

После Казани форум примет Нижний Новгород. Мероприятие пройдет в 2021 году.

"Ъ-Казань"