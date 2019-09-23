Продажи Lamborghini в России выросли втрое

В 2019 году продажи Lamborghini в России выросли в 3 раза, сообщает агентство «Автостат».

За январь-август на российском рынке было продано 105 автомобилей бренда — за восемь месяцев 2018 года продажи составляли 37 машин. Самой популярной моделью в России является кроссовер Lamborghini Urus — продано 84 автомобиля. Также в России реализовано 13 суперкаров Lamborghini Aventador и 8 спорткаров Lamborghini Huracan.

Напомним, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 1,1 млн шт., что на 2,3% меньше, чем в январе-августе 2018 года.