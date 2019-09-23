«Дочка» немецкого Haribo отказалась банкротить казанскую компанию

Российское представительство немецкого производителя сладостей Haribo ООО «Харибо Конфеты» отозвало из Арбитражного суда Татарстана заявление о банкротстве казанской компании «Лимб-С».

Как ранее сообщал “Ъ”, в 2015 году стороны заключили договор на поставку продукции. В течение 2017 года «Харибо Конфеты» поставляло товар, однако «Лимб-С» не заплатило за него. В декабре 2017 года и в апреле 2018 года истец отправлял «Лимб-С» уведомления с претензиями, но денег не получил, после чего обратился в Арбитражный суд Москвы, который постановил взыскать с казанцев 1,3 млн рублей основного долга и 700 тыс. руб. неустойки.

В дальнейшем «Харибо Конфеты» заключило с «Лимб-С» договор цессии, по которому казанская компания должна была выкупить свой же долг за 1,3 млн руб. Но «Лимб-С» не спешило платить, из-за чего «Харибо Конфеты» подало заявление о банкротстве контрагента, но перед первым заседанием по делу «Лимб-С» погасило долг.

Учредителями ООО «Лимб-С», согласно данным kartoteka.ru, являются Елена Павсемова (она же гендиректор) и Борис Максимов. Ранее «Лимб-С» занимался продажей еды из фудраков – цех по производству продукции находился в Казани на улице Поперечно-Авангардная. Кроме этого «Лимб-С» контролировало кондитерский магазин «Московский шоколад» на улице Чернышевского. В настоящее время магазин принадлежит предпринимателю Александру Павсемову. Источник “Ъ” подтвердил, что компания «Лимб-С» прекратила фактическую деятельность и существует только на бумаге.

Александр Шакиров "Ъ-Казань"