Банкротство вместо конфет

Российское представительство немецкого производителя сладостей Haribo ООО «Харибо Конфеты» требует банкротства своего казанского партнера «Лимб-С», который задолжал производителю более 2 млн руб. за поставленную продукцию. Однако в ходе первого заседания в Арбитражном суде Татарстана стало известно, что ответчик якобы уже перечислил деньги, предусмотренные договором цессии, а по сути, выкупил свой же долг. «Харибо Конфеты» намерено отозвать иск о банкротстве, когда получит подтверждение о поступлении денег.



Вчера Арбитражный суд Татарстана начал рассматривать иск «дочки» немецкой компании Haribo ООО «Харибо Конфеты». Оно требует признать банкротом казанскую компанию «Лимб-С» из-за долга в 2 млн руб.

ООО «Харибо Конфеты» создано в Москве в 2003 году как торговое представительство немецкого производителя Haribo и контролируется компанией «Харибо Интернатиональ ГмбХ». Компания Haribo создана в Германии в 1920 году, в настоящее время имеет 18 производств на территории Европы.

Основным видом деятельности ООО «Лимб-С» является розничная торговля прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах. Учредителями компании, согласно данным kartoteka.ru, являются Елена Павсемова (она же гендиректор) и Борис Максимов. Ранее «Лимб-С» занимался продажей еды из фудтраков — цех по производству продукции находился в Казани на улице Поперечно-Авангардная. Кроме этого, «Лимб-С» контролировало кондитерский магазин «Московский шоколад» на улице Чернышевского. В настоящее время магазин принадлежит предпринимателю Александру Павсемову. По информации “Ъ”, компания «Лимб-С» прекратила фактическую деятельность. Представитель «Лимб-С» в суде от комментариев “Ъ” отказался.

Иск о банкротстве «Лимб-С» был подан в августе этого года. В октябре 2018 года компания «Харибо Конфеты» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к «Лимб-С», требуя вернуть 1,3 млн руб. основного долга и 700 тыс. руб. неустойки. Согласно материалам дела, в октябре 2015 года стороны заключили договор на поставку продукции. В течение 2017 года «Харибо Конфеты» поставляло товар, однако «Лимб-С» не заплатили за него. В декабре 2017 года и в апреле 2018 года истец отправлял «Лимб-С» уведомления с претензиями, но денег не получил, после чего обратился в суд. В январе 2019 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Лимб-С» в пользу «Харибо Конфеты» более 2 млн руб. Суд апелляционной инстанции оставил решение в силе.

В ходе первого заседания о банкротстве представитель истца Елена Рыбина заявила, что компания «Харибо Конфеты» и ответчик подписали договор уступки права требования. Госпожа Рыбина ходатайствовала об отложении заседания, сославшись на то, что истцу необходимо дождаться поступления средств на расчетный счет, после чего «Харибо Конфеты» попросит суд прекратить производство по делу о банкротстве. «Платеж произведен сегодня»,— отметила представитель истца. В заседании был объявлен перерыв.

«Договор цессии заключен с целью урегулирования требований «Харибо Конфеты» к «Лимб-С» по завершении спора в московском арбитраже, полагает руководитель направления «Банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. «Можно предположить, что иск о банкротстве подан в связи с тем, что „Лимб-С“ не заплатил „Харибо Конфеты“ по договору цессии»,— заявил господин Пермяков. «Скорее всего, речь идет о том, что права требования приобретаются аффилированными к должнику лицами. Цель такого приобретения — консолидация задолженности на подконтрольном лице и, возможно, продолжение банкротства от имени уже аффилированного лица и назначение дружественного управляющего».

На практике уступка долга может реализовываться с очень значительным дисконтом, превышающим 60% размера обязательств должника, говорит партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. «Основанием для подачи иска о банкротстве стал тот самый долг за поставленную продукцию, наличие которого подтвердил московский арбитраж, а договор цессии, о заключении которого представитель истца говорит как о свершившемся факте, является условием отказа от требований признать «Лимб-С» банкротом»,— заключает господин Иккерт.

Александр Шакиров