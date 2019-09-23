Торговая палата США может открыть представительство в Казани

Американская торговая палата в данный момент рассматривает возможность открыть свое представительство в Казани, пишут «Известия» со ссылкой на президента ассоциации в РФ Алексиса Родзянко.

По его словам, палата намерена увеличить присутствие именно в Татарстане, так как в республике существуют самые комфортные условия для работы иностранных компаний.

«Россия — большой перспективный рынок, который далек от исчерпания своего потенциала. А Татарстан — один из лучших примеров того, как можно себя вести, чтобы этот потенциал лучше всего реализовать», — заявил господин Родзянко.

Как рассказала глава АИР Татарстана Талия Минуллина, по итогам прошлого года США оказались самым крупным инвестором в экономику республики ($556,6 млн), а товарооборот сторон каждый год в среднем увеличивается на 8-10%.

Ранее сообщалось, что внешнеторговый оборот между Татарстаном и США за первое полугодие 2019 года составил $290 млн.

"Ъ-Казань"