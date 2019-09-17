Внешнеторговый оборот между Татарстаном и США за полгода составил $290 млн

За первое полугодие 2019 года внешнеторговый оборот между Татарстаном и США составил $290,4 млн, говорится в сообщении Торгово-промышленной палаты республики.

Татарстан экспортирует в США топливо, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, пластмассы, каучук, удобрения, древесину, электрические машины и оборудование. Промышленный и инвестиционный потенциал республики был представлен в Американской торговой палате в Москве во время делового визита делегации из Татарстана.

Напомним, что в январе-сентябре 2018 года внешнеторговый оборот Татарстана вырос на 9% и превысил $18 млрд.

"Ъ-Казань"