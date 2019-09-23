Кабмин РФ утвердил проведение форума «Национальное развитие» в Нижегородской области

Правительство России утвердило проведение ежегодного форума «Национальное развитие». Как следует из опубликованного на сайте кабинета министров РФ распоряжения, впервые мероприятие пройдет в 2020 году в Татарстане, а в 2021 году – в Нижегородской области.

Напомним, форум будет проводиться взамен Красноярского экономического форума (КЭФ), от проведения которого отказались спустя 15 лет его работы. «Национальное развитие» будет проходить с целью «формирования единых подходов Правительства РФ и субъектов России по достижению национальных целей и реализации национальных проектов», говорится в документе. Ежегодно Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) будет получать на подготовку и проведение форума ассигнования в размере 50 млн руб.

Оргкомитет по подготовке к мероприятию возглавил заместитель председателя Правительства РФ, руководитель аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко. В состав комитета вошли также глава Нижегородской области Глеб Никитин и президент Татарстана Рустам Минниханов. Всего в огркомитет вошло 23 человека.

Анастасия Еремина