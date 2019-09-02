Форум национальных проектов пройдет в Нижнем Новгороде в 2021 году

Правительство России откажется от проведения Красноярского экономического форума (КЭФ) спустя 15 лет его работы. Вместо этого в разных регионах России ежегодно предлагается проводить форум национальных проектов. В 2021 году площадкой для него станет Нижний Новгород.

Форум должен стать ежегодным, сообщает РБК. Его оргкомитет возглавит руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, который и выступил с инициативой отмены КЭФ. Первый форум должен состояться в 2020 году в Казани.

Напомним, первый Красноярский форум прошел в апреле 2004 года и собрал около 700 гостей. В 2019 году за три дня работы мероприятие посетили около 9 тыс. человек.

Анастасия Еремина