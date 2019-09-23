УФСИН и субподрядчики судятся со строителем СИЗО «Кресты-2»

В Петербурге начались арбитражные процессы по делам, связанным с банкротством генерального подрядчика строительства СИЗО «Кресты-2» в Колпино — АО «Генеральная строительная корпорация». Основные требования исходят от компании, учредителем которой является само АО ГСК Виктора Кудрина, в отношении которого, расследуется дело о растрате при возведении следственного изолятора.

Также иски предъявляет региональное УФСИН, которое выступало заказчиком строительства, но недавно расторгло с компанией контракт. Кроме этого, в суд обратились субподрядчики, указывающие на то, что перед ними остается открытым вопрос об оплате работ, в том числе по гарантийным обязательствам. Стоимость последних, по данным заявителей, составляет более 1,3 млрд рублей.

Подробнее — в материале «Ъ» «К генподрядчику "Крестов-2" в суде возникли вопросы».