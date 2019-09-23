Выступление пилота «Соколов России» в Ижевске посетили 100 тысяч зрителей

Около 100 тыс. человек посетили авиашоу пилота группы «Соколы России» в Ижевске. Это в 2,5 раза больше зрителей, чем во время прилета «Русских Витязей» в 2017 году, рассказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов на аппаратном совещании властей региона.

Напомним, что в 14:00 21 сентября командир звена группы «Соколы России» провел авиашоу над акваторией Ижевского пруда. Пилот показал петлю Нестерова, виражи и бочки. Изначально над прудом должны были пролететь четыре самолета, но их вылету помешали погодные условия.