«Юрмаш» банкротит теплоэнергетическое предприятие Юрги

Арбитражный суд Кемеровской области принял к производству иск Юргинского машиностроительного завода о признании банкротом компании «Энерготранс», обеспечивающей работоспособность тепловых сетей Юрги. Как говорится на сайте суда, предприятие имеет просроченную свыше трех месяцев задолженность перед «Юрмашем» на сумму 694,4 млн руб. Судебное разбирательство об обоснованности заявления кредитора назначено на середину октября.

«Юрмаш» производит горно-шахтное оборудование для очистных забоев, технику для разрезов и обогатительных фабрик. В 2018 году компания была крупнейшим должником по заработной плате в Кемеровской области. В прошлом году завод показал выручку 1,26 млрд руб., чистый убыток — 1,82 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 90% доли в уставном капитале Юрмаша принадлежат «УВЗ-сервис», структуре госкорпорации «Ростех», еще 10% с марта этого года принадлежит липецкому ООО «ЛМЗ». Как писал “Ъ”, в январе 2019 года губернатор Сергей Цивилев говорил, что сделка по продаже завода Уральской горно-металлургической компании (УГМК) «находится в процессе».

Бенефициар «Энерготранса» — Александр Андрейчук (100%), среднесписочная численность предприятия — 210 человек. Выручка компании за прошлый год составила 227,3 млн руб., при чистый убыток — 82,5 млн руб.

О том, как развивалась финансовая ситуация на Юргинском машзаводе, читайте в материале “Ъ” «Юрмашу» предъявили долги»

Юрий Зуев