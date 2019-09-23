«Мединвестгрупп» построит онкодиспанер в Новосибирске к 2023 году

«Мединвестгрупп» планирует построить в Новосибирской области центр амбулаторной онкологической помощи к 2023 году. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказал президент группы компаний Сергей Нотов.

По словам собеседника, ежегодно центр сможет оказывать помощь более 120 тыс. пациентам. В частности, речь идет о диагностике, комплексном и комбинированном лечении, реабилитации. «Пациенты центра смогут получить качественную медицинскую помощь в части профилактики, диагностики и лечения в рамках обязательного медицинского страхования»,— также сказал господин Нотов.

Онкологический центр будет принимать не только жителей Новосибирской области (по предварительной оценке, это 95%), но и жителей других регионов — Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также пациентов из иностранных государств, в том числе Казахстана и Узбекистана, рассказал президент ГК «Мединвестгрупп». Объем инвестиций в проект в компании пока не раскрывают.

Проект будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства. Соответствующее соглашение было подписано между руководством компании и властями Новосибирской области на прошлой неделе. Вопрос о необходимости строительства в регионе онкоцентра обсуждался властями с 2008 года, но до реализации проекта дело не дошло.

Оксана Павлова