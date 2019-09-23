Задержанные в Нижневартовске сторонники ИГ арестованы

Нижневартовский городской суд отправил под арест троих мужчин, подозреваемых в преступлениях террористической направленности. Как считает следствие, задержанные — участники действующей ячейки организации «Исламское государство» (запрещено в РФ).

Предполагаемых террористов арестовали на два месяца. «В отношении двоих фигурантов решение было принято 20 сентября, еще одному мера пресечения была избрана 21 сентября»,— сообщила ТАСС помощница председателя суда Юлия Барычева.

О задержании стало известно 21 сентября. Во время обысков у мужчин изъяли экстремистскую литературу, изображения с текстами экстремистского содержания, а также флаг террористической организации и боеприпасы. Кроме того, у одного из подозреваемых обнаружили наркотики и пистолет с патронами.