Росгвардия сообщила о задержании сторонников ИГ в Нижневартовске

Сотрудники Росгвардии задержали в Нижневартовске трех человек, подозреваемых в преступлениях террористической направленности, говорится в сообщении ведомства. По данным Росгвардии, задержанные — сторонники радикальных религиозных взглядов и участники действующей ячейки организации «Исламское государство» (запрещено в РФ).

«По версии следствия, мужчины осуществляли запрещенную деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма»,— сказано в сообщении.

Ведомство отметило, что во время обысков у задержанных были изъяты экстремистская литература, изображения с текстами экстремистского содержания, символика, флаг террористической организации и боеприпасы. «При личном досмотре одного из подозреваемых при нем обнаружено наркотическое вещество в крупном размере и пистолет с патронами»,— уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное действие.