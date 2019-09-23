Названы лауреаты премии «Эмми»

Главную награду «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал» получила «Игра престолов». Лучшим комедийным сериалом стала «Дрянь». Награду за лучший мини-сериал взял «Чернобыль». 71-я церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе, ее транслировал телеканал Fox.

Лучшей драматической актрисой признали Джоди Комер («Убивая Еву»), актером — Билли Портер (сериал «Поза»). Лучшим режиссером драматического сериала стал Джейсон Бейтман («Озарк»). Награду за лучшую драматическую женскую роль второго плана взяла Джулия Гарнер («Озарк»), за мужскую роль — Питер Динклейдж («Игра престолов»).

«Чернобыль» в общей сложности удостоился десяти наград: в частности, он получил премию за режиссуру (Йохан Ренк) и сценарий (Крэйг Мэйзин). «Дрянь» победила в шести номинациях: сериал взял премии за режиссуру (Гарри Брэдбир) и сценарий. Кроме того, награду получила Фиби Уоллер-Бридж как исполнительница лучшей комедийной женской роли. «Игра престолов», получившая рекордные 32 номинации, победила в 12-ти из них.

Лучшие комедийные женскую и мужскую роли второго плана сыграли Алекс Борштейн и Тони Шэлуб из сериала «Удивительная миссис Мейзел». Билл Хейдер («Барри») получил премию за исполнение главной комедийной мужской роли.

Лучшим телефильмом назвали «Черное зеркало» (эпизод «Брандашмыг»).

Как прошла «Эмми» в 2018 году, читайте в публикации “Ъ” «Престолы отыграли свое».