Группа ГАЗ, контрольный пакет акций которой принадлежит Олегу Дерипаске, больше не имеет задолженности по кредитам перед финансовыми организациями стран Запада. Но ее задолженность перед российским государством возросла до $1,4 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на интервью с Дерипаской. Предприниматель назвал увеличение финансовой поддержки банковской системы России со стороны государства «мягкой национализацией».

Сбербанк в текущем году предотвратил хищение средств клиентов на сумму более 25 млрд руб., благодаря антифрод-системе, основанной на искусственном интеллекте. Как сообщил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов, «из 100 попыток мошенничества выявляются 96 — это один из лучших показателей на рынке». Однако, по прогнозам, объем мошенничества будет увеличиваться.

Выручка национальной системы спутниковой навигации Китая BeiDou в следующем году превысит 400 млрд юаней (почти $57 млрд). Рост обеспечит непрерывное развитие сетей 5G, интернета вещей и других телекоммуникаций. С 2012 года отрасль растет в среднем на 20% в год. Сейчас по всему миру функционирует около 700 млн устройств с чипами для работы с BeiDou.

В Москве проходит ежегодный форум, посвященный корпоративной социальной ответственности. Уже шестой по счету. Председатель Гильдии КСО, модератор одной из сессий форума Анна Золоторевская отметила, что для успешной разработки и последующего внедрения необходимых стандартов для малого и среднего бизнеса необходима «обратная связь» от участников рынка. Пока же уровень зрелости некоммерческих организаций, которые должны разрабатывать социальные проекты, очень низок. Крупный бизнес зачастую предпочитает просто отдавать часть прибыли в благотворительные фонды, вместо создания собственных программ, подчеркнула Золоторевская.