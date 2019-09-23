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Россия не станет строить космический корабль «Орел» двух типов

Россия построит универсальную версию нового пилотируемого космического корабля «Орел» (также известен как «Федерация») вместо создания двух типов — для полетов на околоземную орбиту и к Луне, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Роскосмоса». «Он также должен обеспечить безопасное возвращение экипажа на Землю со второй космической скоростью»,— рассказали там.

Ранее СМИ сообщали, что будет создано два варианта корабля — для полетов к Луне и к Международной космической станции.

Напомним, российский пилотируемый корабль «Федерация» был переименован в «Орел». О том, что его планируют переименовать, глава «Роскосмоса» говорил в феврале. По мнению Дмитрия Рогозина, корабль не должен называться как «девочка».

«Корабль раньше назывался ''Федерация'', теперь будет называться более мужским названием: все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем»,— заявлял господин Рогозин.

Корабль «Федерация» должен прийти на смену используемому более полувека «Союзу». Корабль предназначен для доставки людей и грузов как на околоземную орбиту, так и в дальний космос.

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