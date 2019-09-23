На Сахалине отравились 20 рыбаков

Более 20 сотрудников рыболовецкого стана Макаровского района на Сахалине в выходные госпитализированы с отравлением различной степени тяжести, сообщили «РИА Новости» в управлении Роспотребнадзора. «Они направлены в местную центральную районную больницу и лечебное учреждение в Южно-Сахалинске»,— рассказал собеседник агентства.

Источник отравления устанавливается. Комментариями регионального минздрава агентство не располагает.