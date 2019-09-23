Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Первый и единственный космонавт из бывшей Германской Демократической Республики Зигмунд Йен умер в возрасте 82 лет, передает Deutsche Welle. Германский центр авиации и космонавтики Центр назвал его «строителем мостов между Востоком и Западом в духе мирного использования космоса».

26 августа 1978 года с космодрома Байконур был запущен пилотируемый космический корабль «Союз-31» с советским летчиком-космонавтом Валерием Быковским и Зигмундом Йеном. Он доставил немецкого космонавта на советскую орбитальную научную станцию «Салют-6».

В общей сложности полет господина Йена продолжался 7 дней 20 часов и 49 минут. Он совершил 124 витка на борту научной станции и вернулся на Землю 3 сентября 1978 года на корабле «Союз-29».