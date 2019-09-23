Трамп анонсировал военные учения с Индией

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре пройдут военные учения с Индией, передает ANI. «США и Индия продемонстрируют впечатляющий прогресс в нашем военном сотрудничестве»,— сказал господин Трамп. Он сообщил, что две страны проведут первые в истории совместные военные учения. Их название «Триумф тигра» президент США назвал «хорошим».

В конце 2018 года прошли совместные российско-индийские учения «Индра-2018». Тогда же стало известно о том, что Россия до 2023 года завершит поставку Индии ЗРК С-400, против чего активно возражают США.

В начале этого года сообщалось, что Дели находится перед выбором: отстаивать ли дальше многополярный мир вместе с Москвой и Пекином в составе БРИКС или же примкнуть к США, Японии и Австралии и сформировать «четырехсторонний альянс» для сдерживания Китая.

Подробнее — в интервью “Ъ” «"Индия идет по канату над пропастью, и периодически кажется, что падение неизбежно"».