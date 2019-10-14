Медосмотр в оленеводческом колхозе «Имени XX партсъезда»

Бесплатные и доступные медицина и образование считались главным завоеванием социализма. Это признавали и на Западе. Наиболее сильное впечатление на иностранцев производила мобильность советских бригад скорой помощи и «летучих поликлиник», обслуживавших жителей труднодоступных районов обширной страны, занимавшей шестую часть суши. А иначе, как на вертолете, на север Хабаровского края было и не попасть. «Кетанда — это и название реки, и поселочек, и колхозная база. Где суша, где река — с воздуха определить трудно. Все белым-бело!» — писал «Огонек». В апреле 1983 года на Кетанде проходило стадо оленевода Алексея Чиркова, и к его семье поспешила бригада врачей-рентгенологов с арманом — переносным рентгеновским аппаратом. Время сбора оленеводческих бригад — самое благоприятное, чтобы провести профилактический осмотр каждого оленевода и членов их семей. На фотографии — дочь одного из оленеводов Олеся Слепцова, которую осматривают врачи А.А. Шопен и Т.И. Донец. О том, как обстоят сегодня дела в отечественном здравоохранении и зачем властям понадобились врачи-мигранты, читайте в материале «Миграционный маневр»