Кевин Говард, житель Северной Каролины

Цена измены

Каждый мечтает однажды обратить в триумф свое поражение. А вот американцу Кевину Говарду это на днях удалось: за измену своей жены он получил 750 тысяч долларов! Вот ноу-хау: Кевин использовал старый закон об «отчуждении привязанностей», существующий лишь в нескольких штатах (а именно: на Гаваях, в штатах Миссисипи, Нью-Мексико, Южная Дакота, Юта и, собственно, Северная Каролина). Теперь подробнее. Кевин прожил со своей женой целых 12 лет, пока она не пришла к нему и не предложила расстаться. Заподозрив неладное, муж нанял частного детектива и установил, что супруга ему изменяет. А обнаружив, обратился в суд, причем иск подал против счастливого соперника. Ход оказался верным: суд присудил Кевину огромную компенсацию, хотя тот божился: мол, дело не только в деньгах, он борется за святость брака!

Тут надо объяснить юридическую коллизию: истоки соответствующего закона — в старом британском законодательстве, где женщина рассматривалась как собственность. По принципу: украл лошадь — в суд, украл жену — тоже в суд. Теперь, правда, иск в США может подать любой из супругов. Но есть, как всегда, и подводные камни: нужно доказать, что вы жили хорошо и что именно разлучник (или разлучница) все порушил. Однако самое интересное вот в чем: столь древний закон вовсе не спящий, а, напротив, активно используется. Адвокат Кевина Синтия Миллс поведала CNN, что за свою карьеру вела как минимум 30 похожих дел. Да и финансовый рекорд, оказывается, принадлежит вовсе не нашему герою. Еще в 2010-м по схожему иску пострадавший получил 5,9 млн долларов, а в прошлом году цена измены и вовсе достигла потолка — 8,8 млн.

Кирилл Журенков