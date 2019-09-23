ЦБ увидел эффект масштаба у НПФ

Чем крупнее негосударственный пенсионный фонд (НПФ), тем меньше разница между полной доходностью от инвестирования пенсионных накоплений и чистой доходностью (с учетом выплаты всех вознаграждений), рассчитали в ЦБ. С прошлого года НПФ помимо переменной части вознаграждения в конце года также могут брать ежемесячно постоянную часть вознаграждения. По расчетам регулятора, по итогам первого полугодия в первой десятке НПФ по пенсионным накоплениям разница в доходностях в среднем составила 0,6 п. п., во второй десятке — 0,7 п. п., в третьей — 0,75 п. п., у трех самых маленьких фондов по пенсионным накоплениям эта разница составила 1,5 п. п. По мнению ЦБ, «наличие эффекта масштаба способствует повышению эффективности инвестирования средств пенсионных накоплений при объединении фондов». Впрочем, действительный эффект можно будет оценить по итогам года, когда НПФ выберут причитающееся им вознаграждение.

Илья Усов