«Теплосеть СПб» модернизировала распределительную сеть «Славы» в Купчино

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили работы по модернизации распределительной сети «Славы» во Фрунзенском районе города. С октября 2017 по сентябрь 2019 года в рамках проекта реконструкции ими было заменено более 3,5 тыс. м трубопроводов, выработавших свой ресурс.

Как сообщили в теплоэнергетической компании, в настоящий момент на объекте закончены строительно-монтажные работы тепломеханической части сети и произведен перевод нагрузок на обновленные участки. В дальнейшем подрядные организации приступят к восстановлению благоустройства территории.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Теплосеть СПб» завершила ремонт тепломагистрали на Моховой улице в Центральном районе Петербурга.