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Энергетики завершили ремонт тепломагистрали на Моховой улице в Петербурге

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили работы по реконструкции тепломагистрали, проходящей по Моховой улице — от улицы Пестеля до Чайковского в Центральном районе Петербурга. В настоящий момент движение транспорта на данном участке осуществляется в обычном режиме, сообщили в пресс-службе компании.

При этом теплоэнергетики ведут подготовку к второму этапу реконструкции этого трубопровода. К новому отопительному сезону «Теплосеть СПб» планирует построить по Моховой улице сеть-дублер.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Теплосеть» ввела в эксплуатацию первый участок новой Пороховской тепломагистрали протяженностью 2,38 км, проложенной на проспекте Большевиков от улицы Подвойского до Товарищеского проспекта. До конца года будут построены еще два временных участка этого трубопровода.

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