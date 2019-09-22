В центре Петербурга ограничили движение из-за киносъемок

В связи с проведением съемок художественного фильма «Трое» в воскресенье, 22 сентября, в центре Петербурга до 17:00 временно приостановлено движение транспорта по набережной реки Фонтанки — от Лермонтовского до Измайловского проспекта, а также по Египетскому и Измайловскому мостам. Для автомобилистов эти участки перекрываются не более чем на 15 минут в течение часа. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Кроме этого, на тот же срок по указанным адресам запрещена остановка автотранспорта.

В то же время из-за киносъемок до 5 октября в разные сроки и на разных участках будут перекрываться Соляной переулок, Галерная улица, Москательный и Банковский переулки.

Подробнее со схемой дорожных ограничений можно ознакомиться на сайте КРТИ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за дорожных работ в Красногвардейском районе Петербурга на срок до 15 октября вводятся ограничения движения по Колтушскому путепроводу, где будут менять асфальтобетонное покрытие.