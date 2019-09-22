Ранивший двух российских военных в Таджикистане задержан

Психически больной житель таджикистанского города Бохтар, напавший накануне на двух российских военнослужащих, задержан и находится под следствием, сообщил начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали. По его словам, обвиняемый страдает психическим расстройством и состоит на учете психиатрической больницы.

«Местный житель, обвиняемый в нанесении травм двум российским военнослужащим 201-й российской военной базы, расположенной в городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана, задержан и находится под следствием»,— сказал господин Эмомали. По его словам, расследованием данного дела занимается прокуратура Хатлонской области.

Напомним, 21 сентября двое российских военнослужащих 201-й военной базы в Таджикистане получили ранения в результате нападения на них местного жителя. Раненые военные были госпитализированы в Душанбе.