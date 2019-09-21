В Таджикистане психически больной местный житель ранил двух российских военных

Двое российских военнослужащих 201 военной базы в Таджикистане получили ранения в результате нападения на них психически больного местного жителя, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МВД республики. Пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) отметила, что здоровью военных ничего не угрожает.

«Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар — административном центре Хатлонской области, находясь вне части — в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений»,— говорится в сообщении ведомства. По данным МВД, нападавший состоит на учете в психиатрическом диспансере. МВД Таджикистана отметило, что раненые военные были госпитализированы в Душанбе.

В ЦВО добавили, что состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное. «Военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь… Угрозы жизни нет»,— сообщила пресс-служба (цитата по ТАСС).