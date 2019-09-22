Более 400 авиарейсов были отменены в Японии из-за тайфуна Тапа

Японские авиакомпании отменили более 400 внутренних рейсов из-за тайфуна Тапа, приближающегося к острову Кюсю, сообщил местный телеканал NHK. По его данным, из-за сильного ветра в префектуре Миядзаки тысячи домов остались без света из-за обрыва линии электропередач.

Кроме того, в стране происходят сбои в работе железных дорог. На юго-западе страны может выпасть до 250-350 мм осадков. Местные власти предупредили жителей о возможных оползнях. По данным синоптиков, тайфун достигнет Кюсю в понедельник.

Напомним, Тапа находится южнее региона Окинавы и, как ожидается, пройдет над Японским морем на северо-восток, затронув западное побережье Японии и Корейский полуостров.

Двумя неделями ранее из-за тайфуна Факсай, прошедшего в Японии, без электричества остались более 830 тыс. домов, около 160 внутренних рейсов было отменено.