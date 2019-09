В Албании при землетрясении пострадали почти 70 человек

В результате землетрясения в Албании пострадали по меньшей мере 68 человек, передает AP. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на западе страны. Очевидцы в столице Албании сообщают о поврежденных зданиях и отключении электричества.

В Министерстве здравоохранения заявили, что серьезных травм у пострадавших нет. В Министерстве обороны сообщили, что повреждены 108 домов, 1 здание обрушилось.

Buildings fall apart and cars crushed as major earthquake causes panic https://t.co/YljoSs1IHo #albania #tirana #earthquake