В Албании при землетрясении пострадали почти 70 человек

В результате землетрясения в Албании пострадали по меньшей мере 68 человек, передает AP. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на западе страны. Очевидцы в столице Албании сообщают о поврежденных зданиях и отключении электричества.
В Министерстве здравоохранения заявили, что серьезных травм у пострадавших нет. В Министерстве обороны сообщили, что повреждены 108 домов, 1 здание обрушилось.
Buildings fall apart and cars crushed as major earthquake causes panic https://t.co/YljoSs1IHo #albania #tirana #earthquake— Alice Taylor (@The_Balkanista) 21 сентября 2019 г.
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