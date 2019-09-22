Размер образовательного кредита с господдержкой составляет 115 тыс. рублей

Средний размер образовательного кредита с господдержкой в рамках одноименной программы равен 115 тыс. руб., сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка. Студенты, получившие такой кредит, могут не выплачивать банку основной долг и часть процентов на протяжении первого и второго года обучения.

Погашать кредит в полном объеме придется с третьего курса. Процентная ставка по такому кредиту — не более 9% годовых. Кредит доступен для оформления россиянам в возрасте от 14 лет.

Сбербанк и Министерство науки и высшего образования приняли решение о возобновлении программы образовательного кредитования с государственной поддержкой. С 1 августа студенты вузов, имеющих лицензию, получили возможность оформить в Сбербанке кредит на образование без залога и поручителей по льготной процентной ставке.