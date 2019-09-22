Порошенко заявил о готовности встретиться с Зеленским

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов к встрече с действующим главой государства Владимиром Зеленским. «У меня был очень короткий разговор с господином Зеленским. Мы договорились о встрече, и эта встреча еще не состоялась»,— сообщил господин Порошенко в эфире «Пятого канала» (цитата по ТАСС).

«Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна»,— заявил экс-президент. Чему будет посвящена эта встреча, он не уточнил.

Напомним, седьмые выборы президента Украины прошли в два тура — 31 марта и 21 апреля. В первом туре за Петра Порошенко проголосовали 15,95% избирателей, за Владимира Зеленского — 30,24%. После обработки 99% протоколов во втором туре господин Зеленский получил 73,21% голосов избирателей. Господин Порошенко — 24,46%.