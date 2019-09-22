Экипажу севшего в кукурузном поле А321 вручили ключи от квартир

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 «Уральских авиалиний», передает «РИА Новости».

«Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему»,— сказал губернатор. Он сообщил, что для многих из них это первое собственное жилье. Господин Куйвашев поблагодарил экипаж за героический поступок, проявленные профессионализм и мастерство.

Напомним, 15 августа недалеко от аэропорта Жуковский Airbus А321, выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, через несколько минут после взлета совершил аварийную посадку. На борту находились 233 человека. После аварии высказывались предположения о попадании стаи чаек в двигатели самолета, что привело к их отказу.

Действия летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина признаны образцовыми, им присвоены звания Героев России.

О действиях экипажа читайте в материале “Ъ” «Герой извинился перед пассажирами».