Трейдер подорвал капитал Mitsubishi

Корпорация Mitsubishi потеряла $320 млн. Причина — деятельность всего одного человека — трейдера из сингапурского подразделения компании, пишет Reuters. Как такое могло произойти? И часто ли случаются подобные конфузы у крупных зарубежных и российских компаний? Об этом — Андрей Загорский.

Подразделение Petro-Diamond Singapore занимается торговлей сырьем в интересах материнской структуры. Это обычная практика для многих западных компаний. На беду руководства PDS, один из трейдеров (его имя, кстати, не называется) заключал несанкционированные сделки на нефтяном рынке и, как видно, не все рассчитал точно — не смог предвидеть июльское падение цен на углеводороды на мировом рынке. До последнего момента он маскировал убытки, подделывая отчетность. Руководство компании трейдера, который не вернулся на свое рабочее место после отпуска, заочно его уволило и обратилось в полицию.

Разумеется, это не первая подобная история. Бывали случаи и более громкие. Так, в 1995 году трейдер Ник Лисон разорил британский банк Barings, в котором держала свои счета даже английская королева. Несанкционированные операции Лисона, который, кстати, тоже работал в сингапурском филиале, привели к потерям в 800 млн фунтов стерлингов. В итоге Barings, имевший 230-летнюю историю, был продан за символическую сумму в 1 фунт голландскому банку ING и стал его подразделением. Трудно забыть и прогремевший на весь мир случай с трейдером французского банка Societe Generale Жеромом Кервьелем, который также превысил свои полномочия. Из-за его проколов банк потерял €5 млрд.

Такие инциденты происходят в западных банках и компаниях нечасто, но, как правило, приводят к большим убыткам. После истории с Mitsubishi контроль за действиями трейдеров наверняка в очередной раз ужесточат и другие крупные игроки рынка, уверен старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Но это ничего не гарантирует, полагает эксперт: «Это не так часто встречается, но в течение года все-таки несколько случаев фиксируются. Я думаю, что сейчас, исходя из этого случая, будут еще больше закручивать гайки и ограничивать зону ответственности трейдеров, что бы процесс принятия инвестиционных решений как-то автоматизировать и принимать их относительно коллективно».

Российские трейдеры тоже могут вольно или невольно ошибаться. Но все же случаи с банками Barings и Societe Generale, а также концерном Mitsubishi — это, по большому счету, не российские истории, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов: «Надо вспоминать историю 2008-09 годов, потом 2014-й. Ведь не все тогда выиграли. Где-то были допущены крупные просчеты, просто это, естественно, не афишировалось. Но все-таки в случае с российским рынком ошибки трейдеров не являются столь значительной проблемой. Гораздо более устойчивая и постоянная — вывод капитала из компаний в форме и бонусов, и заработной платы топ-менеджеров. В этом плане мы, конечно, страдаем гораздо больше.

Здесь без всяких ошибок, на основе личных интересов огромные средства выводятся из компании, и государство никак этому не препятствует. Или акционеры — тоже никак не могут этому воспрепятствовать».

Остается добавить, что Ник Лисон, разоривший британский банк Barings, был приговорен к шести с половиной годам тюрьмы с конфискацией имущества, но отсидел только три с половиной года. Жером Кервьель получил три года тюрьмы и два условно. Суд также обязал его компенсировать банку €1 млн.

Представитель Mitsubishi заявил, что убыток в $320 млн из-за несанкционированных действий трейдера — первый подобный случай в истории концерна.