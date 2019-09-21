Чубайс продал свою часть офиса «Романов двор» в центре Москвы

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал свою долю в офисе «Романов двор», который находится рядом с Кремлем, сообщают «Ведомости». Ее приобрел фонд «Тройка реал эстейт инвестментс», основным инвестором которого является Рубен Варданян.

В 2018 году Анатолий Чубайс инвестировал в третью очередь «Романова двора». Он купил 90% «Ингео», у которой в собственности находится часть офиса. В натуральном выражении главе «Роснано» принадлежало 7100 кв. м. Остальная часть здания принадлежала структурам господина Варданяна и его партнерам. Согласно Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ), 27 августа этого года единственным владельцем «Ингео» стал фонд «Тройка реал эстейт инвестментс».

Как сообщил «Ведомостям» представитель «Роснано», «Тройка реал эстейт инвестментс» проводит консолидацию активов в Романовом переулке. В связи с этим было предложено выкупить долю у Анатолия Чубайса. Фонд намерен сменить концепцию и преобразовать проект. В частности, на территории комплекса появится новое гастрономическое пространство.

Арендаторы «Романова двора» — компания Apple, агентство Bloomberg, финансовый консультант Rothschild и другие организации.