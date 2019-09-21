Рабочую группу по правовой защите врачей создадут в Госдуме

В Госдуме создадут рабочую группу по правовой защите медработников, говорится в сообщении на сайте комитета нижней палаты парламента по охране здоровья. Глава комитета Дмитрий Морозов отметил, что досудебную независимую экспертизу на предмет «врачебной ошибки» должен проводить Следственный комитет, а не некоммерческие профессиональные ассоциации.

«За неожиданные осложнения у больных врачам не должно грозить уголовное наказание, ответственность перед пациентами, как и во всем мире, стоит застраховать»,— говорится в сообщении. По мнению комитета, корректировка действующего законодательства поможет решить эту проблему.

«Термина “врачебная ошибка” до сих пор нет ни в одном законодательном документе. Как результат — под этим определением, помимо заблуждения медика, сегодня понимают самые разные вещи»,— сообщил комитет. По словам господина Морозова, каждый врач должен быть участником профессиональной ассоциации по своему профилю. «И когда мы говорим об административном наказании, первое, что должно быть, — это исключение из ассоциации… Так делается во всем мире»,— приводятся в сообщении слова главы комитета.

Напомним, СКР и НМП разрабатывают проект ст. 124.1 УК РФ. В первоначальной версии предполагалось, что нарушение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, которое повлекло по неосторожности гибель плода человека и (или) причинение тяжкого вреда здоровью человека, может повлечь за собой штраф до 200 тыс. руб. или лишение свободы на срок до двух лет. Те же действия, повлекшие смерть человека, предлагается наказывать штрафом до 500 тыс. руб. либо лишением свободы до пяти лет. Если результатом нарушения стала смерть двух и более лиц, оно повлечет лишение свободы до семи лет.

Опрошенные ранее “Ъ” представители врачебных и пациентских сообществ, а также юристы подвергли критике предложения об изменении Уголовного кодекса. Лига защитников пациентов и Гильдия защиты медицинских работников утверждали, что разработка новых статей УК «не решит проблем с регулированием отрасли».

Подробнее — в материале “Ъ” «Врачебным ошибкам подбирают цену».