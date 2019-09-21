Полиция Гонконга вновь применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Протесты в Гонконге, продолжающиеся с конца июня, в очередной раз переросли в столкновения с полицией. Чтобы разогнать митингующих в центре города-спутника Туен Мун, полицейские применили слезоточивый газ, сообщает телерадиокорпорация RTHK. По ее данным, участники акции начали кидать в полицию камни и строить баррикады.

Полицейские предупредили, что «в сжатые сроки» намерены разогнать акцию протеста. Всех демонстрантов призывают «немедленно прекратить незаконную деятельность и уехать», а местным жителям советуют оставаться в помещениях и закрыть окна.

Поводом для массовых акций стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. 4 сентября глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона, однако акции все еще продолжаются.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Гонконг неминуем».